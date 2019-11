Dwight Lodeweges komend seizoen assistent bij eerste elftal PEC Zwolle

Dwight Lodeweges is komend seizoen assistent-trainer bij PEC Zwolle. Momenteel is hij high performance coach bij de Zwolse club. Komend seizoen gaat hij beide functies combineren. Dat laat voorzitter Adriaan Visser vanavond weten in zijn column op de website.

De functie van high performance coach vervult Lodeweges sinds 2015. Visser daarover: "Door zijn aanstelling is gebleken dat het intensief werken met high-potential voetballers van groot belang is, om de doorstroming van eigen opgeleide talenten te bevorderen. Hierbij is tevens geconstateerd dat de verbinding tussen voetbalacademie, beloften en hoofdselectie voor verbetering vatbaar is."

"Mede daarom is de positionering van de high performance coach van essentieel belang om de technische organisatie van PEC Zwolle verder door te ontwikkelen. Dwight zal dan ook vanaf de start van het nieuwe seizoen aansluiten bij de hoofdselectie, om daar naast high performance coach ook de rol van één van de assistent-trainers voor zijn rekening te nemen."

Nieuwe trainer

Ron Jans gaf eerder al aan na dit seizoen te stoppen en dus is de club druk bezig met zijn opvolging. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd volgens Visser: "Naast Dwight willen wij een hoofdtrainer positioneren die past in het door ons opgestelde profiel. Een hoofdtrainer die enthousiast en hongerig is, resultaatgericht wenst te spelen op basis van herkenbaar aanvallend voetbal."

"Ook achten wij het van belang dat de nieuwe oefenmeester over de juiste communicatieve vaardigheden beschikt om de club zodoende goed te kunnen vertegenwoordigen en dat hij een harde werker is met een no-nonsens mentaliteit. Op dit moment heeft het geen nut om op namen in te gaan die circuleren, maar de gesprekken met de eerste kandidaten zijn inmiddels gestart."