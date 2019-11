Emotionele Facebookoproep na inbraak in Vinkenbuurt

Aan de 1e Schansweg in Vinkenbuurt is afgelopen vrijdag ingebroken door enkele jongeren in een woning. En een samenvatting van de vernieling is gedeeld op Facebook.

Dat gebeurde tussen 11.00 en 15.00 uur volgens de politie. Het is niet duidelijk of er iets is gestolen.

Reactie op Facebook

Wat wel duidelijk is geworden, is dat de inbraak tot reacties heeft geleid. Bijvoorbeeld bij een familielid van een oud-bewoner van het pand. De man die in de woning woonde, is een maand geleden overleden. "Vorige week vonden een groep jongeren het noodzakelijk om flink huis te houden in mijn ouderlijk huis", schrijft de dochter van de overleden man op het platform.

Ze beschrijft de ravage die is achtergelaten: "Ramen ingegooid, dakpannen gesloopt, kasten leeg getrokken, glaswerk gebroken, auto's vernield. Graag zien wij dit opgelost."

Dat ziet de politie ook graag; die ontvangt tips van de inbraak en vernieling op 0900-8844.