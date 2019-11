Wat is de Verenigde Kennis van Salland?

"Kenmerk van een Sallander is dat hij of zij best bescheiden is", zegt Hans Lenderink, samen met Jasper Guldemond initiatiefnemer van een avond waarin kennisuitwisseling centraal staat. "Wij hopen met de Verenigde Kennis van Salland te bewijzen dat er ook heel veel kracht en talent is in dit gebied."

Gestructureerde koffiepauze

De vorm waarin dat gebeurt is de zogenoemde Open Space, ofwel de setting en sfeer van een gestructureerde koffiepauze. Jasper Guldemond: "Het is gebaseerd op de ervaring dat op een congres de meest waardevolle gesprekken vaak tijdens de koffiepauze worden gevoerd." Hans Lenderink: "Mensen kunnen een vraag stellen, of kennis brengen, of gewoon meedoen."

Ongeveer twintig enthousiaste Sallanders meldden zich vanavond in de oude Deventer gasfabriek om mee te doen aan de Verenigde Kennis van Salland. Opvallende ideeën? Een pelgrimstocht met klooster Sion als belangrijke schakel; het toepassen van drones in de agrarische sector en het oprichten van een huis van burgerkracht.

Elkaar waarderen

Of het initiatief ook Salland beter op de kaart moet zetten? Hans Lenderink ziet het als een mogelijkheid. "Maar het belangrijkste doel is het verbinden van Sallanders. Elkaars talent en kracht waarderen en er uiteindelijk iets mee gaan doen."