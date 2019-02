Joggende dievegges snel gepakt in Goor tijdens oefening buurtpreventie

Een oefening voor buurtpreventie in de Goorse wijk De Whee leidde tot de snelle aanhouding van twee joggende dames. Zij zijn in werkelijkheid politie-agentes die zich voor deze gelegenheid verdacht gedroegen door bij mensen naar binnen te kijken en autodeuren probeerden te forceren.

De oefening werd gehouden om te testen of de WhatsApp-groep om de buurt veilig te houden ook echt werkt. Onder de noemer 'Boef in de wijk' werden dinsdagavond situaties gesimuleerd waarbij buurtbewoners via de app-groepen boeven moesten vangen. Dat deden zij in samenwerking met de politie.

Politiehond

Na de melding van de joggende dievegges werd direct veel informatie gedeeld via WhatsApp en kon de gealarmeerde politie het duo binnen 25 minuten aanhouden. Ook werd een politiehond ingezet tijdens de oefening die zich later verplaatste naar een andere plek in de wijk. Daar werd minder informatie gedeeld maar kon de politie toch ook snel achterhalen waar de verdachten zich ophielden.

Burgemeester Nauta

De buurtpreventie-proef is een initiatief van de politie in samenwerking met de gemeente Hof van Twente die het netwerk van buurtpreventie-apps toejuicht en ook faciliteert middels de website onder de titel Goor Waakt. Ook burgemeester Ellen Nauta was aanwezig tijdens de oefening en zij deelde nadien cadeaubonnen uit aan drie bewoners die volgens de politie met WhatsApp met de gouden tips kwamen.