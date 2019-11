"Zonder vrijwilligers hebben bewoners van verpleeghuis goede, maar soms karige zorg"

Samen een boterham eten of een praatje maken onder het genot van een kop koffie, dingen die voor de meeste mensen erg normaal zijn maar voor ouderen in een verpleeghuis alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers.

In aflevering drie van de zorgserie 'Ken ie mie nog?' staat de inzet van vrijwilligers in de zorg centraal. Dat een verpleeghuis erg afhankelijk is van vrijwilligers wordt soms vergeten. "Als de vrijwilligers niet komen hebben we een groot probleem, dan kun je samen eten en drinken wel vergeten," aldus verzorger Hans Welberg in de serie.

Warme zorg onmisbaar

Fred Schrander van Trivium Meulenbelt Zorg is te gast in de studio van Overijssel Vandaag. Hij vertelt over het belang van vrijwilligers. Want juist die extra aandacht voor de mensen in het verpleeghuis is zo belangrijk, maar het verzorgend personeel heeft daar niet altijd tijd voor.

Vrijwilligers bieden net dat beetje extra warme zorg. "Je kunt als vrijwilliger het verschil maken tussen karige zorg en een beter leven."