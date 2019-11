Nieuw terrein voor grote dancefestivals in Zwolle op Hessenpoort

Dancefestival in Zwolle (Foto: AS Media)

De gemeente Zwolle heeft een nieuwe plek aangewezen waar grote (dance)festivals gehouden kunnen worden. Aan de rand van bedrijventerrein Hessenpoort is een plek gevonden die de komende drie jaar beschikbaar is.

Tot nu was alleen het terrein naast Scania, op bedrijventerrein Voorsterpoort, beschikbaar voor (dance)festivals. Komende tijd worden daar Kingdance en Dance4Liberation gehouden. In de Zwolse binnenstad en op recreatieterrein Wijthmenerplas mogen ook festivals worden georganiseerd, maar dat zijn kleinere evenementen waar de geluidsnormen strenger zijn vanwege omwonenden.

Tweede locatie nodig

De gemeente was daarom op zoek naar een tweede locatie voor een groot festival, in een groenere omgeving. Die is gevonden aan de oostkant van Hessenpoort, achter de Rova. Het terrein is nog in ontwikkeling en op de aangewezen locatie komen voorlopig geen nieuwe bedrijven.

Zwolle heeft daarom besloten dat daar als proef de komende drie jaar grote (dance)festivals georganiseerd mogen worden. Omdat er in de directe omgeving geen mensen wonen zijn er qua geluid genoeg mogelijkheden voor organisatoren van grote festivals.

Veel discussie over geluidsoverlast

In Zwolle is de afgelopen jaren veel discussie geweest over voornamelijk dancefestivals. Omwonenden van de Wijthmenerplas en park de Wezenlanden hadden regelmatig te maken met geluidsoverlast. De rechter moest er zelfs aan te pas komen en mede door een uitspraak van de Raad van State werden de geluidnormen aangescherpt. Ook besloot de gemeente dat in park de Wezenlanden geen dancefestivals meer georganiseerd mogen worden.

Een aantal organisatoren besloot uiteindelijk hun evenement ergens anders te gaan organiseren of zelfs helemaal af te gelasten. Met het festivalseizoen voor de deur is het afwachten of en welke organisaties gebruik gaan maken van het nieuwe terrein.