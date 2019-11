Zorgen tijdens informatieavond over Reeve: "Waar moet ik straks mijn rust vinden?"

Vanavond kregen omwonenden, actiegroepen en andere belangstellenden voor de laatste keer de kans om hun mening te laten horen. En dat deden ze. Werkgroep Zwartendijk bouwde bijvoorbeeld een metershoge stellage voor de raadszaal om de raad over te halen het niet te doen.

De stellage bestond uit houten palen waar foto's van de lucht, stad en natuur aan hingen. Om de stellage heen stonden opgezette vogels. Het was gebouwd om aan te tonen welke flora en fauna dreigen te verdwijnen als de gemeenteraad instemt met de plannen voor het dorp Reeve.

De geschiedenis van Reeve

Reeve is al langer een plan van de gemeente Kampen. In 2015 werd een bestemmingsplan van de gemeente voor het dorp nog vernietigd, omdat Kampen niet de urgentie kon aangeven voor het bouwen van de woningen.

In 2016 kreeg Kampen toch toestemming om te bouwen, omdat ze samen met Zwolle en de provincie Overijssel optrokken. Het plan is om 1300 inwoners te huizen in Reeve.

"Waar moet ik straks rust vinden?"

Vier mensen spraken tijdens de bijeenkomst hun zorgen uit. Zo zei iemand: "waar moet ik straks de rust vinden in deze drukke maatschappij als het stukje groen wat Kampen nog heeft wordt volgebouwd?"

Ook Bart Zeven van Werkgroep Zwartendijk sprak tijdens de bijeenkomst. Daarnaast deelde hij met anderen van de actiegroep flyers uit. "Ik hoop dat dit de gemeenteraad op andere gedachten zet. Het is nodig, want dit dorp mag niet gebouwd worden."

Tekort

Een 'go' of 'no go', de gemeente loopt hoe dan ook een tekort op. Als het wel doorgaat een van zeven miljoen. Als het niet doorgaat een van bijna 38 miljoen. En dat tekort, maar ook het verlies van het groen baart de inwoners van Kampen zorgen.

Ondanks het structurele tekort vindt Zeven dat het dorp niet moet worden gebouwd. "Gedeputeerden van de provincie hebben dit plan aangemoedigd. De provincie zal vast haar verantwoordelijkheid nemen en een gedeelte van het tekort opvangen."

Vol vertrouwen

Ondanks dat de meeste belangstellenden negatief over het te bouwen dorp zijn, heeft wethouder Veldhoen er het volste vertrouwen in. "Ik denk dat het doorgaat. Kampen groeit en de benodigde huizen kunnen niet ergens anders worden gebouwd. We moeten wel uitwijken."

Eind maart wordt er een 'go' of 'no go' gegeven voor Reeve.