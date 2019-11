Toekomst voetbalclub CSV'28 uit Zwolle onzeker door gebrek aan bestuursleden

Hoogst opmerkelijk want CSV'28 is met 1300 leden, voornamelijk jeugdspelers, wel één van de snelst groeiende en bloeiende voetbalverenigingen van Zwolle. Maar het ontbreekt de club aan vrijwilligers die tijd willen steken in de club.

Volgens voorzitter Durk de Boer komt dat doordat CSV'28 met een prachtige gloednieuwe accommodatie in de nieuwbouwwijk Stadshagen zit. "We hebben hier te maken met een Vinex wijk met veel jonge gezinnen met drukke banen en andere prioriteiten. Veel ouders zijn blij dat ze de kinderen bij ons kunnen laten sporten, maar zijn blijkbaar niet bereid om daarnaast ook te helpen en één van de vijf vrijgekomen bestuursfuncties in te vullen", zegt de Boer.

Toekomst CSV'28 staat op het spel

"Zoals het nu gaat kan het niet langer. Ik ben niet van plan om samen met nog een andere bestuurder, de club met zijn tweeën te besturen. Dat kan niet. Ik heb het nu drie jaar gedaan en ik zie ook geen mogelijkheden meer om mensen over te halen om één van de vijf vrijgekomen bestuursfuncties op te pakken. Als zich binnenkort geen nieuwe mensen melden moeten we misschien wel stoppen", zegt de teleurgestelde voorzitter Durk de Boer.

Inmiddels is hulp van de gemeentelijke organisatie Sportservice Zwolle ingeschakeld. Op 27 maart is er een extra ledenvergadering over de kwestie, waar Sportservice Zwolle de club zal gaan helpen bij het zoeken naar een structurele oplossing.

"Het probleem van CSV'28 staat niet op zich", zegt Arjan Jansen van Sportservice Zwolle "Er zijn meer sportverenigingen met dezelfde problemen, weliswaar minder extreem, maar wel zorgelijk".

Sportservice Zwolle zoekt mee naar oplossing

"We gaan met CSV'28 aan de slag om te zoeken naar andere wegen, want ook de gemeente Zwolle wil dat de alsmaar verder groeiende amateur voetbalvereniging overeind blijft. Aan ons de taak om ouders en verzorgers te motiveren om mee te doen. Mocht dat helemaal niet lukken dan kunnen we nog op zoek naar samenwerking met andere sportverenigingen in de buurt.

Betaalde bestuursfuncties zijn ook een optie, maar dat betekent dan wel dat de contributie enorm omhoog gaat" aldus Arjan Jansen. "Het zijn keuzes waar we met alle leden, ouders en verzorgers in gesprek willen."

"Er moet op redelijk korte termijn een structurele oplossing komen want anders kan de club inderdaad de sleutel bij de gemeente inleveren en stopt het verhaal. Dat willen we natuurlijk hoe dan ook voorkomen."