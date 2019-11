Boer centraal in Overijssel Vandaag

In Overijssel Vandaag staat van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart de boer centraal. In vijf reportages geeft TV Oost een inkijkje in het boerenleven in Overijssel, waar vooral de veesector onder druk staat. Veel zekerheden over de toekomst hebben de boeren niet. De varkensprijs is nu goed, maar is-ie dat over een jaar nog steeds? De afzet van mest is altijd een probleem. En wat doet de melkprijs?

TV Oost zendt persoonlijke verhalen uit van boeren. Onder anderen het aangrijpende verhaal van melkveehouder Jan Martin Smid "De melkprijs van de laatste twee jaar heeft ons de das omgedaan. De rekensom is nu zo, dat we niet meer verder kunnen." Ook andere partijen, zoals een makelaar, een accountant en een psycholoog komen aan het woord.

Elk huisje kent zijn kruisje

Het boerenleven wordt vaak geromantiseerd. Maar elk huisje kent zijn kruisje. Door wet- en regelgeving is het boeren niet makkelijker geworden. Sommige boeren bezwijken onder de vele regels. Veehouder Gerrit Volkerink is met pensioen. Hij is boer in hart en nieren, maar: "Als ik had geweten wat ik nu wist toen ik 30, 40 was, dan begon ik er niet meer aan." Stoppen lijkt ondertussen meer regel dan uitzondering. Veel bedrijven stoppen omdat er geen opvolger is of omdat er simpelweg geen toekomst meer in het bedrijf zit. Sinds het begin van deze eeuw zijn er meer dan 15.000 boerenbedrijven verdwenen uit Overijssel (bron: CBS).

Overijssel Vandaag

Is het nog leuk om boer te zijn? Is er toekomst voor de stoppende boer? Wat gebeurt er met de bedrijven die leegstaan? Het komt allemaal aan bod in de vijf reportages van TV Oost.

De reportages zijn vanaf maandag 20 tot en met 24 maart elke dag te zien bij TV Oost in Overijssel Vandaag om 17.00 uur. De uitzending wordt elk uur herhaald.