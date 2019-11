Wethouder De Heer blij met nieuwe locatie voor grote dancefestivals in Zwolle

Dancefestival Wildness Festival in Zwolle in 2015 (Foto: AS Media)

Wethouder De Heer van Zwolle is blij met de nieuwe locatie waar grote dancefestivals georganiseerd kunnen worden. De gemeente was al een tijdje op zoek naar een nieuwe plek en heeft nu een terrein op bedrijventerrein Hessenpoort aangewezen. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over dancefestivals in Zwolle, onder meer vanwege geluidsoverlast.

Omwonenden van park de Wezenlanden en recreatieterrein Wijthmenerplas en de gemeente Zwolle stonden vanwege die overlast zelfs in de rechtbank tegenover elkaar. "En wij gaan liever niet opnieuw naar de rechter", zegt De Heer.

Te weinig locaties

Onder meer de geluidsnormen werden strenger op beide plekken. Daarmee bleef het terrein bij Scania over als enige plek om een groot dancefestival te organiseren. Te weinig vond de gemeente, die op zoek ging naar een groene locatie. "Gelukkig is het gelukt om op Hessenpoort een locatie te vinden."

Nadat de regels en normen strenger werden, besloot een aantal organisaties hun evenementen weg te halen uit Zwolle of helemaal af te gelasten. Met het nieuwe terrein moeten er weer meer dancefestivals in Zwolle komen. Belangrijk, vindt De Heer. "We willen een stad zijn die voor alle inwoners iets heeft. Ik ben ook wethouder van de dertig tot veertigduizend jongeren in de stad."

Klankbordgroep

De bedrijven op Hessenpoort zijn niet meteen enthousiast over het besluit van de gemeente. "Een aantal bedrijven is argwanend. We hebben dit in goed overleg met de ondernemersvereniging gedaan. Als zich een evenement aandient, gaan we met een klankbordgroep alles in de gaten houden."