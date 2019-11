Geen wetenschapspark langs de A1 bij Holten: financiering niet haalbaar

Het wetenschapspark 'Exploratorium Ontdekking Aarde' bij Holten is van de baan. De financiering van het project blijkt niet haalbaar. Het park zou naast de A1 gebouwd worden en in 2019 open gaan.

Al jaren lagen de plannen voor het park, wat jaarlijks 300 tot 400 duizend bezoekers zou moeten trekken, op tafel. De SGP in Rijssen-Holten had in 2014 al weinig hoop in de totstandkoming van het park.

Het hele project zou ongeveer 75 miljoen euro kosten. De financiering blijkt niet haalbaar.



"Doodzonde. Ik kan me niet voorstellen dat er geen animo voor is, want het is een zinvolle beleving. Maar in deze vorm kunnen de plannen niet doorgaan", vertelt Eric Hol van Ortageo Groep dat het project begeleidt. "Het initiatief is dan ook van de baan."

Interactie

In het wetenschapspark zou interactie een grote rol spelen. "Zo zou er bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn om zelf het klimaat in te stellen van de aarde. In een ruimte waar je zelf in staat, wordt laten zien wat dit met de aarde doet."

Thema's in het Exploratorium zouden onder meer het ontstaan van heelal en aarde, het klimaat, leven op aarde, culturen en het menselijk vernuft zijn.