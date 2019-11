Opkomst in kleinste stembureau 279 procent; 131 stemmers in Marle

Het kleinste stembureau van Nederland, in Marle, had vandaag tijdens de verkiezingen een opkomst van 279 procent. 131 mensen brachten hun stem uit in de huiskamer van Wim en Elly Westhoff, in de gemeente Olst-Wijhe. Voor een opkomst van honderd procent waren 47 stemmers nodig.

In het huis kan al sinds 1948 worden gestemd en zoals elk jaar was er veel media-aandacht voor het stembureau. Qmusic dj's Mattie Valk en Wietze de Jager zonden live uit vanuit de huiskamer.



Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie deed er vanochtend zijn biljet in de stembus. Na hem volgden dus nog 130 mensen.

Nooit eerder zo hoog

Een opkomstpercentage van boven de honderd procent is niets nieuws in Marle. Veel mensen brengen uit nieuwsgierigheid een stem uit in het kleinste stembureau van Nederland. Elly Westhoff laat in een reactie weten dat het opkomstpercentage nog nooit eerder zo hoog is geweest als nu. "Maar ik moet nu weer verder, want we zijn nog aan het tellen."