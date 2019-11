Hilde Palland (CDA) maakt nog zeker kans op een plek in de Tweede Kamer

Hilde Palland maakt dikke kans om in tweede instantie alsnog voor het CDA op het pluche in de Den Haag te belanden. Dat is zeker het geval als het CDA deel uit gaat maken van het nieuwe kabinet.

Het is nog even afwachten voor Hilde Palland uit Kampen, die bij het CDA de 21e plaats op de kieslijst in neemt. Voorlopig krijgt het CDA 19 zetels in de nieuwe Tweede Kamer toebedeeld. "Ik verwacht wel dat ik in ieder geval in de komende vier jaar op enig moment kan instromen als er binnen het CDA verschuivingen gaan komen", reageert Palland op het feit dat ze nu even in de wachtkamer moet plaats nemen.

Overijssel is CDA-groen

In ieder geval overheerst bij haar de vreugde over de winst van het CDA: zes zetels meer dan bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden. En het CDA is de grootste in Overijssel. Dertien gemeenten kleuren de provincie groen, weet Palland. "Geweldig als je ziet dat in Kampen waar ik woon liefst 6.500 kiezers op het CDA stemmen."

"Nu is Overijssel traditiegetrouw altijd wel CDA gezind geweest, maar je moet het wel waarmaken. We hebben dan ook keihard campagne gevoerd en sterke kandidaten in deze regio. Dat heeft goed uitgepakt."

Opsteker voor de regio

Overijssel heeft straks zeven regionale vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, waaronder wellicht Hilde Palland zelf. Dat vindt ze een opsteker voor de regio. "Maar er had nog wel meer ingezeten denk ik."