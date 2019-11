Voorzitter r.k.s.v. EMOS over porno-incident: "Dit is een grap met consequenties"

"Dit een grap met consequenties, hier is niet over nagedacht", vertelt voorzitter Hans Scholten. Hij was gisteravond niet in de kantine aanwezig. "Ik werd vanmorgen wakker en zag berichten op mijn telefoon van mensen die mij op het incident attendeerden."

"Ondanks dat het een grap is, is er niet nagedacht over de gevolgen voor de gemeente en de club. We hebben als club een goede naam en dat is belangrijk voor leden en ouders. Je weet niet wat zo'n tweet kan aanrichten", vertelt Hans.

Voetbalkantine-humor

Volgens Thijs, de maker van de foto, gaat het om voetbalkantine-humor. Maar Hans kan er de grap niet van inzien: "Met een poep en een scheet is het gebeurd, en het gaat vervolgens de hele wereld over."

Gevolgen

Het clubgebouw wordt al jaren gebruikt als stembureau. "Als het aan mij ligt, blijft dat gewoon zo. Maar ik weet niet wat de gemeente Enschede hierop gaat zeggen."

Wat de gevolgen zijn voor Thijs is nog niet duidelijk. "Daarover heb ik nog niet gesproken met het bestuur, dat gaat vanavond gebeuren."