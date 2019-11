Ambitie van VVD'er Han ten Broeke reikt (nog) niet verder dan Tweede Kamer

De VVD wordt opnieuw de grote leider van het nieuwe kabinet. Plannen voor een rol als minister of staatssecretaris heeft het geroutineerde en ervaren VVD-kamerlid Han ten Broeke nog niet. "Mijn ambitie is het voorzetten van mijn rol in de Tweede Kamer."

Opluchting is de emotie die bij de inwoner van Ambt Delden overheerst. "We zijn voor de derde maal rij de grootste van Nederland. Dat is nog nooit gepresteerd. Aan de andere kant zijn we zetels kwijtgeraakt. Vannacht was er daarom niets eens zo'n uitbundige sfeer hoor."

Betere uitkomst voor VVD dan peilingen aangaven

In de peilingen vooraf was de overwinning van de VVD lang niet zo afgetekend, als na het sluiten van de stembureaus bleek. Dat zorgde gisteravond nog wel tot enige spanning bij de partij van minister-president Rutte. "Gelukkig blijken peilingen nergens ter wereld ook exact uit te komen. Voor de VVD kwam er nu ook een andere, betere uitkomst dan was verwacht."

Ten Broeke geeft aan dat hij verder vooral het historisch grote verlies van regeringspartner PvdA betreurt. "Ik vind het erg pijnlijk dat de PvdA wordt afgestraft voor het nemen van medeverantwoordelijkheid bij het regeren. Dat hebben ze niet verdiend."