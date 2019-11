Cora Smelik van GroenLinks: 'Winst te danken aan toekomstgericht denken'

Nergens in het politieke landschap wapperden de overwinningsvlaggen zo uitbundig en klonken de vreugdekreten zo luid als bij GroenLinks. Kandidaat-Tweede Kamerlid Cora Smelik uit Deventer vierde het partijfeestje mee vannacht in de Melkweg in Amsterdam.

"Ik ben zo ontzettend blij dat we het zo ontzettend goed hebben gedaan bij de kiezers. Veertien zetels is meer dan we op hadden durven hopen". Van alle partijen maakte GroenLinks bij de verkiezingen de grootste sprong en behoort in de nieuwe regeerperiode tot de grote partijen in de Tweede Kamer.

Jesse Klaver-effect

"Ja er is zeker sprake van een Jesse Klaver-effect", beaamt Smelik. Maar naast aan Klaver schrijft zij de eer van het succes ook toe aan de achterban van GroenLinks. "We hebben zoveel vrijwilligers die op de achtergrond actief zijn en keihard campagne hebben gevoerd. Zij hebben er zeker ook aan bijgedragen dat het geluid van GroenLinks in Nederland is gehoord", aldus Smelik

Wat is dan dat geluid dat door de kiezer is opgevangen? "Politiek denken op basis van het toekomstperspectief, het is kennelijk aangeslagen bij veel Nederlanders. Het is ook heel fijn te merken dat er inmiddels een grote groep stappen wil zetten voor het klimaat. Daar moeten we op voortborduren als GroenLinks."

Zelf zal Smelik dat voorlopig zelf vanaf de zijlijn moeten doen, want ze staat niet hoog genoeg op de kandidatenlijst voor een kamerzetel. "Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt met voorkeurstemmen."