Teleurstelling bij SP'er Frank Futselaar, ondanks toegang tot Tweede Kamer

Frank Futselaar (SP) in Klaarwakker over de uitslag

Frank Futselaar van de SP uit Zwolle is een van de Overijsselse kandidaten die op basis van de verkiezingsuitslag daadwerkelijk toegang krijgt tot de Tweede Kamer. Maar vrolijk is daarover hij niet gestemd. "De SP is een zetel in de Tweede Kamer kwijtgeraakt."

Een kater? "Nee dat niet. Maar ik ben best wel teleurgesteld. Je hoopt toch een op kleine winst"", reageert Futselaar op de 14 zetels die SP krijgt toebedeeld. Eentje minder dan bij de vorige verkiezingen.

"Aan de andere kant stonden wij een maand geleden nog in de prognoses op fors verlies. We waren de laatste weken aan het terugkrabbelen. Ik denk dat de verkiezingen nog iets te vroeg kwamen voor de SP. Twee weekjes later en we hadden die gehoopte winst wel gepakt. Daar ben ik van overtuigd. Maar de uitslag is nu en daar moeten we het mee doen."

Futselaar is wel van plan het geluid van SP straks in de Tweede Kamer een regionaal accent te geven. "Ik ga er hard weken voor het belang van Overijssel en er op hameren dat er meer is dan de Randstad."