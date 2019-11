Dalfsen staat achter Maurits von Martels, maar hoe zit het verder in Nederland?

Daarvoor heeft hij nog een kleine 15.000 stemmen uit de rest van het land nodig, want met de steunbetuigingen uit zijn eigen Dalfsen zit het wel goed. Drieduizend Dalfsenaren brachten hun stem op Von Martels uit en zorgden er dus mede voor dat het CDA liefst 58 procent wist te boeken in het Vechtdal.

Vooral persoonlijk campagne gevoerd

De wethouder heeft zijn steentje wel bijgedragen aan de revival van het CDA. Maar, en dat geeft Von Martels grif toe, hij heeft vooral een persoonlijke campagne gevoerd. "Ik wil graag zelf de Tweede Kamer in. Het is nu even afwachten of er voldoende voorkeurstemmen zijn uitgebracht. Dat horen wel snel genoeg."

Von Martels heeft zelf een veehouderij en wil graag wat meer voor de boeren in Den Haag gaan betekenen. Want kennis van de landbouw daar ontbreekt het aan op het Binnenhof. "Mentaal ben ik er helemaal klaar voor", zegt hij."Maar ik heb nog geen signalen ontvangen of de steun er buiten het Vechtdal ook daadwerkelijk voor mij is."