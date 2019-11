Thuisloze krijgt racefiets van ondernemers en wordt letterlijk in het zadel geholpen

Een gloednieuwe racefiets voor de dak- en thuisloze Daan uit Zwolle. Vanmiddag kreeg hij hem overhandigd, de fiets is een geschenk van dertien bedrijven uit de provinciehoofdstad. De ondernemers proberen Daan ermee letterlijk en figuurlijk in het zadel te helpen.

Daan belandde vorig jaar in de daklozenopvang in Zwolle, legt Arend Jan Poelarends van Zwolle Actief. "Ik ben met hem in contact gekomen en heb gekeken wat ik voor hem kon betekenen."

Met Zwolle Actief onderhoudt Poelarends veel contact met mensen die in de dak- en thuislozenopvang verblijven: "We willen activeren, op allerlei verschillende manieren. Soms is dat op zoek naar een werkplek en soms is dat op zoek naar een sport."



Jaarcontract

Een kersvers jaarcontract bij zijn nieuwe werkgever was reden voor een feestje. "Ik vroeg hem hoe hij het wilde vieren", vertelt Poelarends. "Een paar weken later kwam hij bij me: ik zou heel graag willen wielrennen."



En zo kwam het balletje aan het rollen. Poelarends legde contact met ondernemers en binnen een paar weken was er genoeg geld bij elkaar om een racefiets aan te schaffen.

Stimuleren te blijven fietsen

De racefiets werd geleverd door Stappenbelt.bike uit Zwolle, maar bij het leveren alleen blijft het niet.

"Ik ga hem stimuleren om te blijven fietsen", vertelt Edwin Stappenbelt. "We hebben hier een fietsgroep die trainingen verzorgt, mensen laat fietsen en zorgt dat mensen blijven fietsen. Hoe meer er gefietst wordt, hoe beter."

En verder?

En hoe nu verder met Daan? "Daan is een jongen die echt de motivatie in huis heeft om verder te komen", vertelt Poelarends. "Hij weet welke stappen hij moet nemen."