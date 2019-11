VolkerWessels van Dik Wessels boekt enorme winststijging

De nettowinst over 2016 is met 21 procent gestegen naar 103 miljoen euro. Vorig jaar werd er nog 125 miljoen winst gerapporteerd. De tegenstelling in deze cijfers komt door een andere manier van financiële rapportage. Tegenvallers had VolkerWessels door de gevolgen van de Brexit op de waarde van het pond en bosbranden bij projecten in Canada.

Beursgang VolkerWessels

Met die andere wijze van rapporteren sorteert VolkerWessels voor op een beursgang. Het onderzoek naar de beursgang werd in januari aangekondigd. Met die mogelijke beursgang wil 'de familie Wessels haar kapitaal spreiden'.

Bouw in Nederland levert grootste bijdrage

Het VolkerWessels-concern opereert in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noord Amerika. De totale omzet in alle bedrijfstakken is enkele procenten gestegen tot 5.490 miljoen euro. De grootste tak is nog steeds de bouw in Nederland; goed voor bijna twee miljard omzet.

Orderportefeuille gevuld

De orderportefeuille is tot recordhoogte gestegen. De komende jaren is er al werk ter waarde van 8,2 miljard euro. De beursgang wordt verwacht voor de zomer.