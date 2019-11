Burgemeester Schouten van Oldenzaal: "PvdA heeft een kans gemist"

Burgemeester Theo Schouten van de gemeente Oldenzaal vindt dat de PvdA 'een kans heeft gemist' bij de campagne voor de Kamerverkiezingen. "Als Ahmed Aboutaleb lijsttrekker was geworden, was de uitslag anders geweest."

"Laat ik voorop stellen dat ik heel erg blij ben met de opkomst van de inwoners van Oldenzaal", begint de Oldenzaalse burgemeester. "84,1 procent is een heel mooi resultaat in vergelijking met de vorige Kamerverkiezing. Dat is goed voor de democratie."

Uiteraard is Schouten, in tweede plaats lid van de PvdA, teleurgesteld in zijn partij. "Ik heb mij de afgelopen zomer voor collegaburgemeesters sterk gemaakt voor het lijsttrekkerschap van Aboutaleb. Uiteindelijk is er gekozen voor Lodewijk Asscher. Het is bedroevend dat het nu zo gelopen is."

Schouten doelt daarmee vooral op de campagnevoering van zijn partij. Hij denkt dat dat van invloed is geweest op het forse verlies van de PvdA. "Een goed voorbeeld is dat van afgelopen dinsdag, toen Lodewijk Asscher de straat op ging met een leus dat ook op de doeken van DENK stond. Dan denk ik: hoe hebben jullie dat in vredesnaam kunnen doen?"