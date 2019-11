Gemeente Raalte: ''Geen ongeregeldheden rond grondaankoop in Heeten''

De aankoop van grond voor woningbouw in Heeten in 2008 is volgens wettelijke procedures verlopen. Dat zeggen burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte op vragen van raadslid Egbert den Daas van Lokaal Alternatief.

Het raadslid wil weten of zich ongeregeldheden voordeden bij de aankoop van een perceel grond met woning aan de Veldegge in Heeten. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de voormalige eigenaar van de grond een forse naheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Uit een taxatie zou zijn gebleken dat een bij de verkoop betrokken woning meer waard was dan de gemeente Raalte ervoor heeft betaald.

De rol die de gemeente Raalte heeft gespeeld bij het opstellen van de verkoopovereenkomst is niet dubieus, aldus het college. Het bedrag van 450.000 euro dat de gemeente betaalde voor de woning en een perceel van duizend vierkante meter was in 2008 een marktconforme prijs. En het was niet ongewoon om op verzoek van de verkoper mee te werken aan een splitsing van de koopsom. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte.

Grond aangekocht voor woningbouw in Heeten

De betreffende kavel maakte deel uit van een grotere lap grond die door de gemeente in 2008 werd aangekocht om in Heeten woningen te kunnen bouwen. De gemeente heeft voor dat doel in totaal 3,4 miljoen euro uitgegeven bij de aankoop van grond en gebouwen.

De inspecteur van de belastingdienst was het niet eens met de verkoopprijs van 450.000 euro voor het perceel met woning waarvoor een aparte koopovereenkomst is opgesteld en legde een hogere belastingaanslag op.

Daarop heeft de verkoper de gang naar de rechter gemaakt. De rechter stelde de verkoper in eerste instantie in het gelijk. Vervolgens heeft de inspecteur bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de rechtbank en kreeg daarin gelijk van het hof.