Burgemeester Gerritsen van Almelo: "PVV-stemmen zijn signaal naar Den Haag"

Een opvallende verkiezingsuitslag in Almelo: de PVV heeft daar met 18 procent de meeste stemmen gekregen . Dat, terwijl het in 2012 nog de PvdA aan de andere kant van het politieke spelbord was die met die eer streek. Burgemeester Arjen Gerritsen: "Dit is een stevig signaal naar Den Haag. In Almelo zijn nog steeds veel mensen die niet profiteren van de opleving van de economie."

"Almelo heeft een heel geschakeerde samenleving en op basis daarvan is de uitslag niet verrassend", legt Gerritsen het contrast met vier jaar geleden uit.

"Relatief veel inwoners zijn door de crisis achteruit gegaan, maar hebben ondanks de opleving van de economie nog niet het gevoel dat het beter gaat. Die mensen geven een signaal af naar de landelijke politiek: 'pas op, wij zijn er ook nog'."

Geen verharding

Gerritsen bestrijdt het idee dat de sfeer in de Almelose samenleving de laatste jaren is verhard. "Nee, dat merk ik helemaal niet. Ik merk op straat geen negativiteit die zich richt tegen mensen van buitenlandse afkomst of de islam."

"Een stem op de PVV is geen stem tegen elkaar. Mensen geven vooral het signaal af aan Den Haag dat zij sociaal-economisch nog niet meeliften."

Zicht op welvaart

Gerritsen geeft toe dat het gemeentebestuur daarin ook een grote verantwoordelijkheid heeft: "Er is sociaal-economisch veel te doen in de stad en daar houden we als gemeentebestuur ook rekening mee. We zetten sterk in op werkgelegenheid."

"Dat doen we niet alleen, maar ook met werkgevers en onderwijsinstellingen. Samen proberen we die handschoen op te pakken. En met die inzet willen we de economische structuur van de stad versterken, zodat de mensen die zich nu niet gehoord voelen, kunnen meedoen en zicht hebben op de welvaart."