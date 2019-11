Tijs de Bree van PvdA Overijssel: "Een dramatische uitslag"

"Al bij de Provinciale Staten-verkiezingen bleek dat de twee grootste partijen, VVD en PvdA, gehalveerd werden. Toen zag je al dat de partijen in het middenveld, de SP, D66 en GroenLinks bijvoorbeeld, fors toenamen. GroenLinks verdubbelde zelfs. Die tendens is doorgezet."

Bepalende rol

De PvdA heeft zich te weinig geprofileerd, vindt hij. "De PvdA is onvoldoende in staat geweest om de resultaten die in de regeerperiode zijn behaald te laten zien."

Daarnaast werd dat bij de start van het kabinet al bemoeilijkt, vindt De Bree. "Zowel stemmers op de PvdA als stemmers op de VVD stemden toen op hun partij omdat ze juist niet wilden dat de ander de grootste zou worden. En juist die twee partijen werden uiteindelijk tot elkaar veroordeeld."

'Bruggen slaan'

Het coalitieakkoord heette dan ook niet voor niets 'Bruggen slaan'. Maar op de vraag waarom het de VVD uiteindelijk wel gelukt is om het verlies in te dammen en de PvdA niet, heeft De Bree geen antwoord.

"Mijn conclusie is dat het profiel van de PvdA in het kabinetsbeleid onvoldoende naar voren is gekomen. Het is overduidelijk dat wij het vertrouwen dat we normaal kregen nu niet opnieuw hebben gekregen."