De cijfers liegen niet, de veesector in Overijssel staat onder druk

In Overijssel Vandaag en op de online kanalen van RTV Oost staat de veesector komende week centraal. TV Oost zendt vijf reportages uit, waarin we een inkijkje krijgen in het boerenleven in Overijssel. Alle verhalen, video's en berichten zijn terug te vinden op onze website en onze Facebookpagina.

Echte verhalen aan de keukentafels

De buitenkant laat vaak een te rooskleurig beeld zien. Aan de keukentafels in de boerderijen komen de echte verhalen naar boven. Verhalen over onzekerheid, over stoppen of doorgaan. Boeren die vertellen dat er aan het einde van de maand geld bij moet, omdat er weer weinig tot niets is verdiend.

Het inkomen van veel veehouders zit onder het bijstandsniveau (Foto: Grafiek: Marc Willighagen)

Inkomen zit vaak onder het bijstandsniveau

Het inkomen van veel melkveehouders bijvoorbeeld zit onder bijstandsniveau. Landbouweconoom Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat dit te wijten is aan de melkprijs. "Die ging vorig jaar behoorlijk onderuit. Voor een melkprijs van 23 cent kun je geen boterham verdienen."

Dat heeft melkveehouder Jan Martin Smid uit De Wijk aan den lijve ondervonden. Hij werkte 70 uur per week, maar verdiende geen cent.

Aantal veehouders is gedaald

Het is niet voor niets dat het aantal veehouders in de provincie Overijssel de afgelopen jaren flink is gedaald. Dan hebben we het over spectaculaire aantallen.

Overgebleven veebedrijven in Overijssel (Foto: Grafiek: Marc Willighagen)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde aan het begin van deze eeuw 16.818 veebedrijven in Overijssel. Vijftien jaar later zijn er daar nog 8.997 van over. Een daling van 46,5 procent.

Stoppen of doorgaan?

Stoppen lijkt meer regel dan uitzondering. De voornaamste reden: veel bedrijven hebben geen opvolger. Inmiddels worstelt een groot aantal veehouders dagelijks met de vraag: stoppen of doorgaan? "Stoppen is een moeilijke keuze", zegt veehouder Gerard ten Dam uit Hengelo, "nog moeilijker dan beginnen."



Toch is het onvermijdelijk dat er de komende jaren nog veel meer veehouders verdwijnen uit de provincie.

Veebedrijven die in de toekomst stoppen (Foto: Grafiek: Marc Willighagen)

De verwachting is dat nog eens 3.000 veehouders ermee gaan stoppen. "Voor de betrokken boeren ontzettend vervelend, maar, dat klinkt misschien hard, voor de sector is het niet erg", zegt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord regio Oost. Volgens hem zijn de overgebleven veehouders prima in staat om voldoende te produceren. "Al blijft het constant vervelend voor de betrokken boeren."

Onzekere toekomst

Boeren zijn hardwerkende ondernemers. Ze zijn dagelijks vol passie bezig op het bedrijf. Een bedrijf dat vaak al generaties in de familie zit. Ze voelen liefde voor hun dieren, ze voelen zich verbonden met de grond en ze voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving.



De boeren weten dat ze in een onzekere tijd leven. De varkensprijs is nu goed, maar is-ie dat over een jaar nog steeds? De afzet van mest blijft een hoofdpijndossier. Wat doet de melkprijs op lange termijn en hoe lang geldt de ophokplicht nog voor de pluimveesector?

Groter en complexer

De bedrijven die overblijven worden steeds groter en complexer. In de melkveehouderij is dat goed te zien. In het jaar 2000 molk een gemiddeld melkveebedrijf zo’n 45 koeien. In 2016 werden er zo’n 88 koeien gemolken op een doorsnee melkveebedrijf. En er zijn bedrijven met 200 koeien of meer.



Overijssel Vandaag

Is het nog leuk om boer te zijn? Is er toekomst voor de stoppende boer? Wat gebeurt er met de bedrijven die leegstaan? Het komt deze week allemaal aan bod in Overijssel Vandaag.

Hof van Twente

Zaterdag besteden we in Overijssel Vandaag aandacht aan de wijze waarop de gemeente Hof van Twente de veehouders begeleidt en coacht. Een unieke werkwijze die voor individuele veehouders al zijn vruchten afwerpt.