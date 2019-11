Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede over verkiezingsuitslag: "Mensen maken zich zorgen"

De PvdA is ook in van oudsher PvdA-bolwerk Enschede de grote verliezer geworden van de Kamerverkiezingen. Trok de partij in 2012 nog ruim 31 procent van de stemmen, nu is dat percentage gedaald naar ruim zes procent. De grootste partij is nu de VVD, gevolgd door de PVV .

"Er zijn twee dingen die opvallen", duidt burgemeester Onno van Veldhuizen. "Allereerst is het de hoge opkomst in Enschede van 77,68 procent. Veel mensen hebben gestemd omdat ze zich zorgen maken."

"De zorgen over het klimaat komen bijvoorbeeld erg terug. Dat zie je in de groei van partijen als D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks. 'Groen' is belangrijk geworden."

Oorzaken verlies PvdA

Een andere zorg is er volgens Van Veldhuizen één die direct verband houdt met het verlies van de PvdA. "Veel mensen die van PvdA overgestapt zijn naar een andere partij, vinden dat de regeringspartijen vooral goed voor zichzelf hebben gezorgd."

"Er is bijvoorbeeld meer bureaucratie in de zorg, maar niet meer zorg. Er is meer flexibel werk bij gekomen in plaats van vast werk. En vreemdelingen die vooraan in de rij mogen aansluiten, terwijl anderen moeten wachten."

Invloed op gemeenteraadsverkiezingen

Gekoppeld aan de groeiende vrees voor extremisme vindt Van Veldhuizen die ontwikkeling logisch te verklaren. Óók in 'PvdA-stad' Enschede. Maar of de ontwikkeling al iets zegt over de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, weet Van Veldhuizen niet.

"Dat zijn andere verkiezingen, met een andere opkomst, andere partijen, andere personen en ook een andere opkomst. Dat wachten we af."