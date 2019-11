PvdA Enschede wil stemming over toekomst partijleider Hans Spekman na historische nederlaag

De PvdA leed gisteren een grote nederlaag tijdens de verkiezingen en zakte van 39 zetels naar negen. Partijvoorzitter Spekman zei vandaag dat de partijleden moeten bepalen of hij aanblijft als partijvoorzitter, of dat hij moet opstappen.

Laurens van der Velde nam vervolgens het initiatief om de motie in te dienen waardoor zaterdag ook daadwerkelijk over de toekomst van Spekman wordt gestemd. In een uur tijd kreeg de motie de benodigde vijftig steunbetuigingen en de teller blijft stijgen.

"Ik heb de motie zo neutraal mogelijk verwoord", zegt Van der Velde. Hij zegt zelf kritische kanttekeningen te hebben bij de leiding van Spekman afgelopen jaar. "Maar of dat zwaar genoeg is om het vertrouwen in hem op te zeggen, is een moeilijke vraag. Maar we moeten het er wel met z'n alleen over hebben en daar een besluit over nemen."

Zaterdag moet duidelijk worden hoe de leden van de PvdA over de toekomst van Spekman als partijleider denken.