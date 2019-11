Celina verliest basisplaats bij FC Twente voor duel met Roda JC

Verder kiest Hake voor dezelfde basisspelers al in de uitwedstrijd tegen Ajax, die met 3-0 werd verloren. Tim Hölscher ontbreekt in de selecte; hij heeft een middenhandsbeentje gebroken. Assaidi is na een blessure op de weg terug, maar heeft nog niet met de groep getraind.



FC Twente heeft buitenshuis veel meer moeite om tot goede resultaten te komen dan in eigen huis: van de laatste acht uitwedstrijden werd er maar één gewonnen. "Er valt veel te winnen", weet Hake.



Roda JC is de nummer zestien van de eredivisie, maar won afgelopen weekend wel van FC Groningen (3-1). "Er is veel wisselvalligheid bij Roda JC", constateert Hake. "Maar dat is niet raar, gezien de vele nieuwe spelers en de vele wisselingen die er regelmatig in het elftal zijn. Des te meer zullen we moeten oppassen voor zulke tegenstanders die het moeilijk hebben en nog vechten voor lijfsbehoud."

Het duel in Limburg begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bax.