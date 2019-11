Politie doet inval op camping De Twentse Es in Enschede

De politie heeft gisteren met hulp van de ME een grote inval gedaan op camping De Twentse Es in Enschede. De actie hield verband met grote overlast voor de omgeving.

Er zou sprake zijn van illegale bewoning, drugshandel, stankoverlast door illegale verbranding en af en aan rijdende auto's in de avonduren.

De politie verscheen gisteren in aanwezigheid van brandweer, medewerkers van de gemeente Enschede en Tactus Verslavingszorg met veel machtsvertoon op het terrein van de camping.

De zorgvuldig voorbereide inval op de stadscamping bij Glanerbrug had ook resultaat: er een wietkwekerij gevonden en er is een aanhouding verricht. Een bewoner bleek in Duitsland nog een openstaande gevangenisstraf van zes maanden te hebben.

De politie had het vermoeden dat in een andere caravan ook een wietkwekerij zou zitten. Er werd niet open gedaan en nadat de politie toch binnen was gekomen, bleek dat de bewoner zich in een waterbed had verstopt. In de caravan werd acht kilo (vermoedelijk) softdrugs, munitie en een vuurwapen gevonden.