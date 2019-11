Mustermannetjes en ver'maakte' mensen

Net afgestudeerd stap je vol vertrouwen de wijde wereld van het kunstenaarschap in... toch? Of is het zo eenvoudig niet?

Na alle aandacht voor vele grootheden de afgelopen maanden in OverUIT de Kunst, van Jasper van ‘t Hof tot Eef de Weerd en Rob Scholte, en van Werner Tübke tot Herman Finkers en Marte Röling, deze week aandacht voor jong talent. Elmar Ipskamp en Julianne Menke hebben juist de kunstacademie AKI in Enschede afgerond en slaan hun vleugels uit. Dat brengt euforie als het gaat om de broodnodige aandacht die je als jonge kunstenaar nodig hebt om een vliegende start te kunnen maken, maar levert ook onzekere tijden… Of is dat juist bevrijdend, zoals Julianne dat ervaart? Los van die goedbedoelde begeleiding en sturing van de kunstacademie?

Bij Indigo in de Kunsthal Hof88 in Almelo krijgt een groepje net afgestudeerden ieder jaar kans zich te laten zien. Tot groot geluk van Elmar en Julianne. Het is een professionele aanpak door louter vrijwilligers daar in de Kunsthal in Almelo. Omdat zij vinden dat kunst gezien moet worden. Van jonge en oudere kunstenaars, door oudere en piepjonge mensen. Hanny Niessen en consorten pakken dat met passie aan. “...Geweldig als hier na afloop van Kinderen Kijken Kunst een batterij kids op de grond ligt te tekenen...”

Na de zware bezuinigingsronde in de gemeente Almelo, die ik me nog goed herinner, stond de Kunsthal van Hof88 op de nominatie om een stille dood te sterven. Hanny Niessen, onder anderen, zag het gebeuren en stak er een stok(je) voor: vanaf 2004 werd er al weer geëxposeerd. De gemeente betaalt gas, water en licht, de vrijwilligers boenen de vloer en schilderen de muren zodra dat nodig is. En zo snijdt het mes aan meerdere kanten. De Kunsthal is een levendige expositieruimte waar zes keer per jaar iets nieuws te zien is. In Almelo is nog steeds plaats om kunst te kijken, kunstenaars vinden plek om hun werk te laten zien... zoals eens per jaar jong talent van de ArtEZ AKI, afdeling beeldende kunst.

Twee van de acht dit jaar, zijn Elmar en Julianne. Elmar heeft een atelier in Enschede, Julianne kan daar voor de gelegenheid ook even werken. Het is niet eenvoudig om een eigen atelier te vinden en onderhouden. Deze was een oude supermarkt ergens in Enschede-West en wordt door Elmar en een paar anderen anti-kraak beheerd. Een heerlijke luxe. Elmar en Julianne zijn al weer volop met nieuw werk bezig. Ik zie de veranderingen met het eindexamenwerk. Er sluipt meer kleur in, de onderwerpen worden verruimd. Julianne tekent de ‘wereld van Mustermannetjes’ zoals zei ze niet. Een Musterman is iedereen en niemand. Als je in Duitsland een ingevuld voorbeeld document onder ogen krijgt is dat alvast ingevuld door Max Musterman met telefoonnummer 123456789. Zo zijn haar figuren ook, in alle vormen en maten, in veel soortige houdingen met allerlei emoties. Elmar daarentegen ver’maakt’ mensen uit zijn leven in zijn schilderijen. Niet meer herkenbaar, maar ze vertegenwoordigen wel een deel van hem. Hij gebruikt een grappig soort techniek, zijn kwasten kunnen niet goedkoop en versleten genoeg zijn….

Als u ook eens een uurtje nieuwe talenten wilt browsen op internet, ga dan naar finals2016magazin.artez.nl… Julianne en Elmar zijn slechts twee van hen.

