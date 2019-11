3-jarige Sofie helpt lammetje ter wereld en wordt internethit

Een video waarin de driejarige Sofie uit Lierderholthuis een lammetje op de wereld helpt, is in een paar uur tijd meer ruim 2,5 miljoen keer bekeken op de Facebookpagina van filmpjesportal Dumpert.

"Sofie helpt wel vaker", vertelt vader Christian. "Dit jaar vroeg ze of ze het ook eens mocht proberen, daar zie ik geen probleem in, zo ben ik ook begonnen."

'Het is de natuur'

Onder de video staan wisselende reacties. De één vind het onverantwoord en zielig voor het schaap om een kind dit werk te laten doen, daarnaast zou het meisje zou te jong zijn om dit aan te kunnen. Anderen vinden het juist fantastisch: 'Jong geleerd, is oud gedaan.'

"Het is onzin dat Sofie hier te jong voor is. En het is niet zielig. Er wordt geen kind geboren zonder pijn, dat zal bij een schaap niet anders zijn. Ik sta er met mijn neus bovenop en kan ingrijpen als dat nodig is. Het is gewoon de natuur, waarom zou ik haar daar bij weghouden?"

Onverwacht succes

Christian had niet verwacht dat zoveel mensen de video zouden zien. "Er zijn hier stagiaires die vroegen of ze het mochten filmen en op Dumpert mochten zetten. Ik wist niet wat Dumpert was, maar sinds gisteravond wel", lacht de vader.

De teller staat op dit moment op 2,8 miljoen weergaven. De video is ruim 29.000 keer gedeeld.