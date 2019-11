Landbouwsector staat onder druk, vooral veehouders in Overijssel stoppen ermee

In rap tempo sloot een groot aantal boerenbedrijven in Overijssel de afgelopen jaren de deuren. Het is te zien in alle sectoren van de landbouw, onder veehouderijbedrijven is de sluiting het grootst.

De afname van het aantal veehouderijbedrijven in Overijssel is het grootst onder de varkenshouders. Dan hebben we het over spectaculaire cijfers. In het jaar 2000 waren er 2782 varkensbedrijven. Vorig jaar nog maar 722 (bron: CBS).

Veel minder varkenshouders in Twente

In Twente bevinden zich van oudsher de meeste varkensboeren. Maar hun aantal is flink afgenomen. Aan het begin van de eeuw telde Twente 1653 varkenshouderijen. Vorig jaar waren er daar slechts 405 van over.

Provinciebreed flinke afname

Ook in de rest van de provincie zie je dat het aantal varkenshouders terugloopt. Van de 1129 varkensbedrijven die in 2000 in Noord-Overijssel en Zuid-West Overijssel waren gevestigd, zijn er nu nog 317.

Minder melkveehouders en rundveehouders

De krimp van de landbouwsector in Overijssel is ook duidelijk terug te zien in het aantal melkveebedrijven en rundveebedrijven. Ten opzichte van 2000 daalde het aantal melkveebedrijven tot 2268 in 2016. Het aantal rundveebedrijven nam met bijna 60 procent af tot 3276 bedrijven.

Opvolger gezocht

De belangrijkste reden voor een boer om ermee te stoppen is omdat er geen opvolger is.

"Faillissement, gezondheid, sterfte, een carrière-switch, emigratie of omdat ze moeten wijken voor stadsuitbreiding spelen ook mee", zegt Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), "maar slechts in beperkte mate."

Waarom zijn er minder opvolgers?

De meeste bedrijven stoppen dus omdat er geen opvolger is. Landbouweconoom Cor Pierik van het CBS ziet hiervoor vijf oorzaken:

Er zijn minder kinderen, dus minder potentiële bedrijfsopvolgers. Jongeren zijn hoger opgeleid en hebben keuze uit andere beroepen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een zoon of dochter het bedrijf overneemt. Het overnemen van een landbouwbedrijf is lastiger omdat het een flinke investering vergt. Potentiële opvolgers stapper er niet blind in. Ze kijken eerst of het bedrijf toekomst heeft.

Is het erg dat zoveel landbouwbedrijven sluiten?

Het antwoord op die vraag is: nee. Volgens Cor Pierik heeft de krimp van het aantal bedrijven geen dramatische gevolgen voor de landbouwproductie.

"Sterker nog de landbouwproductie blijft nog steeds licht doorgroeien", zegt Pierik.

Voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost is het met Pierik eens. "Voor de individuele ondernemer die moet stoppen is het heel vervelend. Voor de sector is het niet erg." Het biedt de boeren die overblijven ook weer nieuwe kansen.

