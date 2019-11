Kerken helpen boeren in de knel met raad en eten

Sinds het begin van deze eeuw zijn er duizenden boerenbedrijven gestopt. Veel bedrijven stoppen omdat er geen opvolger is of omdat er simpelweg geen toekomst meer in het bedrijf zit.

Melkveehouder Jan Martin Smid stopte ook met het familiebedrijf: "De melkprijs van de laatste twee jaar heeft ons de das omgedaan. De rekensom is nu zo, dat we niet meer verder kunnen."

Pastor en agrarisch consulent aan het woord

Ria Doornbusch is pastor in de Hof van Twente. Ook zij hoort de verhalen over boeren die het zwaar hebben maar het is moeilijk zegt ze, om de problemen echt boven tafel te krijgen. "Wij proberen vanuit de diaconie en het pastoraat met de mensen mee te lopen. En als er geen eten is, kan Caritas helpen." Ook agrarisch coach Paulien Hogenkamp komt aan het woord.

Overijssel Vandaag

In Overijssel Vandaag staat van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart de boer centraal. In vijf reportages geeft TV Oost een inkijkje in het boerenleven in Overijssel. De reportages zijn vanaf maandag 20 tot en met 24 maart elke dag te zien bij TV Oost in Overijssel Vandaag om 17.00 uur. De uitzending wordt elk uur herhaald.

Zondag 19 maart na het nieuws van 0800 uur in Hoogtij.