Herbegraven zusters in Plechelmusbasiliek zijn Moderne Devoten

De Moderne Devotie, een middeleeuwse kerkelijke vernieuwingsbeweging die ontstond in de IJsselstreek, kreeg ook in Twente veel navolging. De parochies zijn zich daar vaak niet bewust, zo stelt actueel modern devoot Mink de Vries.

Mink de Vries schreef een aantal parochies in Twente aan om ze te attenderen op de link met de Moderne Devotie. Zijn missie is om alle parochies die een link hebben met de Moderne Devotie, persoonlijk te bezoeken. In het hele land zijn zeker 150 plaatsen waar Moderne Devoten actief zijn geweest.

Zo was volgens De Vries het Agnesklooster in Oldenzaal een Moderne Devotie Klooster, met Tertiarissen die de Derde Regel van Franciscus hadden aangenomen. "Het waren dus geen Franciscanessen," stelt De Vries.

Ze zijn ooit begonnen als Begijnen, maar later overgegaan naar de Derde Orde, verbonden aan het Kapittel van Utrecht van de Moderne Devotie.

In 1621 werden ze verdreven door de Clarissen.

Geen eigen regel

Omdat de kloostergemeenschappen van de Moderne Devoten geen eigen regel hadden, blijft het voor veel parochies onduidelijk dat ze in hun geschiedenis te maken hebben gehad met Moderne Devoten.

Bij opgravingen van het voormalige Agnesklooster werden in de vorige eeuw resten aangetroffen van een aantal zusters. Negen werden herbegraven in de basiliek. Bij hun rustplaats is een bordje geplaatst dat het hier gaat om zusters van de Derde Regel van Franciscus.

Mink de Vries gaat ook nog naar Glane, waar het klooster Mariavlucht stond. De parochiekerk is vernoemd naar dit klooster. Verder stond in Albergen een groot klooster van de Moderne Devotie dat sterke banden had met Oldenzaal.

Een verbindende pelgrimsroute

De Provincie Overijssel ziet de Moderne Devotie als belangrijk erfgoed. Het is de bedoeling dat alle Moderne Devotie plaatsen/parochies in Overijssel worden opgenomen in een pelgrimsroute.

