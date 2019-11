Jans gaat voor laatste kans in IJsselderby: "Dit is voor mij iets persoonlijks"

Hij won met PEC Zwolle de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal en is de meest succesvolle coach uit de historie van PEC Zwolle. Toch ontbreekt er nog iets op het palmares van Ron Jans: een zege met PEC Zwolle in de Adelaarshorst tegen aartsrivaal Go Ahead Eagles. De IJsselderby van zondag is zijn laatste kans om dat voor elkaar te krijgen.

"Het is voor mij iets persoonlijks", erkent Jans, die komende zomer vertrekt bij PEC. "Als je drie keer in Deventer hebt gespeeld, dan mag je daar niet drie keer verliezen. Dat zou een smetje zijn op vier mooie jaren bij PEC Zwolle".



Dramatisch begin

Vorig seizoen stond de IJsselderby door de degradatie van Go Ahead Eagles niet op het programma, maar in de twee seizoenen daarvoor ging PEC Zwolle dus onderuit (4-1 en 3-2). "De eerste keer was het meest dramatisch", herinnert Jans zich. "Na een kwartier was het al gebeurd. Go Ahead zat er bovenop en dat deden ze hartstikke goed. De editie daarna was het wel wat anders, maar ook toen liepen we al heel snel achter de feiten aan. Na het begin van de wedstrijd waren we al bijna verslagen. Dat moet zondag echt anders."



Aan de beleving in de selectie zal het niet liggen. "Dit zijn de potjes waarvoor je op voetbal bent gegaan", vindt aanvoerder Bram van Polen. "Wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord en de IJsselderby's, dat zijn de mooiste wedstrijden van het seizoen."



"Niet zomaar een wedstrijdje"

De verdediger wist - in tegenstelling tot Jans - al wel geregeld te winnen in Deventer, al was dat in de Jupiler League en voor de beker. "Als we daar winnen dan staan er hier 500 tot 1000 man ons op te wachten. Dat geeft de impact wel weer. En dat hebben we er deze week ook in proberen te rammen bij de jongens: het besef moet er zijn dat dit niet zomaar een wedstrijdje is. Een derby wordt meestal op strijd gewonnen en zelden op basis van goed voetbal."



Vorige week speelde PEC Zwolle een zwakke eerste helft tegen Willem II en trainer Jans greep al voor rust in met een dubbele wissel. Mustafa Saymak en Kingsley Ehizibue moesten toen naar de kant, maar beginnen in Deventer gewoon weer in de basis.

Uitgaan van vastigheden

"Ik hou vast aan de wedstrijd tegen Vitesse, waarin we heel goed speelden met deze spelers. Op een paar posities zijn er wel kandidaten om ook te spelen, maar soms moet je ook uit gaan van vastigheden."

Django Warmerdam is op tijd hersteld van de lichte enkelblessure en kan dus gewoon spelen. Wouter Marinus haakte tijdens de training van vrijdag af met een enkelblessure. Ook voor Stef Nijland komt het duel met Go Ahead Eagels nog te vroeg.

De IJsselderby begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via Radio Oost.



Update: tijdens de afsluitende training op zaterdag kreeg Youness Mokhtar toch de voorkeur boven Kingsley Ehizibue in de basisformatie.