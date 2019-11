Weekendtips van OverUIT voor 18 en 19 maart

Wandelen met of zonder hond? Een uniek kijkje achter de deuren van Kasteel Eerde in Ommen? Ga lekker op pad dit weekend.

Niels Geusebroek in Almelo

Singer-songwriter Niels Geusebroek komt zaterdag in Theaterhotel Almelo met de theatertour ‘Wildfire’. Hij is terug van weggeweest met een nieuwe look en een nieuwe sound. Wildfire is ook de naam van zijn album waarmee hij zijn levensverhaal vertelt. Beschouwend als een man die in ontwikkeling is, omdat de wereld nu eenmaal doorlopend verandert. Aanvang 20.00 uur.

Fietsenbeurs Holten

Op zoek naar een nieuwe fiets? Of juist een fiets verkopen? Dat kan zaterdag in Holten op de fietsbeurs bij jeugdhonk ‘de Liesen’. De beurs duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur. Mountainbikes, crossfietsen, grote en kleine fietsen, maar ook steppen, skelters en buggy’s zijn welkom en te koop. Een fiets inbrengen kan nog tot zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur.

Jumper wandel-doe tocht

Heb je een hond? Doe dan zaterdag mee aan de Jumper wandel-doe tocht die start vanaf de camping 't Rheezerwold in Hardenberg. Een heerlijke wandeling in de bossen met onderweg opdrachten voor jou en je trouwe viervoeter. De wandeltocht is ongeveer 5 km en start om 13.00 uur. Wel even aanmelden van te voren.

Ontdek kasteel en landgoed Eerde

Neem zondag van 14.00 tot 16.00 uur een kijkje achter de deuren van kasteel Eerde en waan je terug in de 18e eeuw! Een unieke kans om het bijzondere interieur te bekijken. Ook neemt de boswachter je mee door de bewogen geschiedenis van het landgoed en een wandeling door het mooie parkbos. Er is beperkt toegang dus koop je ticket van tevoren online.

Lentewandeling Sallandse Heuvelrug

Vanaf buitencentrum de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal start zondag om 14.00 uur een wandeling met gids. In de lente ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. Laat je verrassen door al het moois dat de Sallandse Heuvelrug in de lente voor je in petto heeft. Je komt van alles te weten over de cultuurhistorie, het ontstaan en de natuur. Leuk en stiekem ook een beetje leerzaam.

Cinema Cultura in Zwolle

In Zwolle zondag een nieuw evenement: 'Cinema Cultura' bij Waanders In de Broeren. Hier komen eten, drinken, muziek en film bij elkaar. De filmklassieker Lost in Translation wordt verlevendigd met realtime eten of drinken en muziek uitgevoerd door Jan Vayne en Sjoukje Hoogma. Een bekende schrijver leidt het evenement in. Het begint om 16.00 uur.

