Go Ahead Eagles mogelijk 'gewoon' met Ritzmaier in IJsselderby

Go Ahead Eagles begint zondag in de IJsselderby tegen aartsrivaal PEC Zwolle waarschijnlijk met dezelfde elf namen als vorige week tegen PSV. Dat betekent dat Marcel Ritzmaier 'gewoon' kan starten als linksback.

De Oostenrijker brak tegen PSV zijn rechter onderarm, maar kan waarschijnlijk in actie komen. Als hij niet kan spelen is er een basisplaats voor Rochdi Achenteh, die dan tegen zijn oude club gaat spelen.

"Klotenwedstrijd"

Hij weet nog dat hij als speler van Zwolle niet graag naar Deventer kwam: "Als wij altijd hier naartoe kwamen, dat we altijd dachten van: kloten man. Hebben we weer die klotenwedstrijd met bier over ons hoofd. Iedereen schreeuwt tegen je, iedereen spuugt op je, bij wijze van, je krijgt muntjes tegen je hoofd. Maar zo moet het eigenlijk, dat is een lekker derby, zo hoort een derby ook te zijn. Dus ik heb er enorm zin in."

"Cruciale wedstrijd"

Trainer Hans de Koning kijkt uit naar het duel: "Voor ons is het een cruciale wedstrijd. Niet alleen omdat het de IJsselderby is, maar omdat het gewoon op de ranglijst voor ons noodzakelijk is dat we punten pakken. Iedere wedstrijd is dat zo. Zoals afgelopen week PSV, maar ook deze. Dus voor ons een wedstrijd en uiteindelijk voor de mensen eromheen, zeker voor het publiek een geweldig affiche weer. Dus laten we zorgen dat ie volgend jaar nog een keer gespeeld kan worden."

De Koning kan tegen Zwolle nog niet beschikken over Tom Daemen, Lars Lambooij en Chris David. De eerste twee deden al wel weer delen van de groepstraining mee en zijn dus op de weg terug. De IJsselderby begint zondag om 14.30 uur en is te volgen bij RTV Oost.