PvdA-prominent Sporre over vertrek Spekman: 'Niemand is groter dan de partij'

"Niemand is groter dan de partij. Dit is een verstandige en elegante beslissing." Dat zegt PvdA-prominent Gaston Sporre uit Zwolle als reactie op het vertrek van partijvoorzitter Hans Spekman.

Spekman maakte vanavond bekend dat hij in oktober terugtreedt als partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid toen bleek dat het partijbestuur nog weinig vertrouwen in hem had.

Sporre: "Als je bedenkt dat de partij woensdag een extra nederlaag heeft geleden, dan telt dat aardig op. Drie nederlagen op rij, dat begint aardig op degradatievoetbal te lijken. Zeker als de vierde wedstrijd volgend jaar ook niet geweldige winstkansen biedt. Dan is dit het moment om deze beslissing te nemen en de partij de ruimte te bieden om zichzelf opnieuw uit te vinden."



Magie uitgewerkt

Sporre zei vorige week zaterdag in het Radio Oost-programma Groot Onderhoud al dat hij vindt dat Spekman 'ongeacht de uitslag eens goed in de spiegel moet kijken'. "Niet achteraf, dat is altijd makkelijker, maar vooraf."



Sporre vervolgt: "Voor de nederlaag van afgelopen woensdag leek de magie al te zijn uitgewerkt. Daar moeten we niet dramatisch over doen. Overal wordt de top van de organisatie op dit soort zaken afgerekend. Dat zie je in het bedrijfsleven, in de sport en in de overheid. We moeten de op handen zijnde leiderschapswisseling niet groter maken dan het is. Spekman heeft het signaal opgepikt. Dit is een verstandig besluit. Hij moet niet in een martelaarsrol terecht komen. Dat was morgen misschien wel gebeurd als het op een stemming was aangekomen."



Toekomst

Sporre ziet de toekomst van de partij, ondanks de grote verkiezingsnederlaag, wel met vertrouwen tegemoet.



"Wonden likken kost tijd, we moeten nu niet in de war raken. Dit geef stof tot nadenken. Het standaard PvdA-recept 'we leggen het nog één keer uit' werkt niet meer. Zoals ik vorige week al zei: dit is een natuurlijk moment om een nieuwe koers te varen."