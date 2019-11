PvdA Enschede: 'Opstappen voorzitter Spekman goed besluit'

De fractievoorzitter van de PvdA in Enschede, Laurens van der Velde, noemt het terugtreden van partijvoorzitter Hans Spekman een verstandig en goed besluit. Dat verklaarde hij vanochtend op RTV Oost. Spekman maakte gisteravond bekend dat hij in oktober op zal stappen.

De positie van Spekman is ter discussie komen te staan na de Tweede Kamer-verkiezingen waarbij de PvdA 29 zetels verloor.

Signalen

De PvdA Enschede wilde dat er vandaag op het ledencongres gestemd ging worden over de toekomst van de partijvoorzitter. De partij diende een motie in en vond grote steun. "Het is goed om te horen dat de signalen uit heel het land serieus worden genomen", zegt Van der Velde.

Vernieuwing

Spekman liet gisteravond weten dat er vernieuwing en verandering nodig is bij de partij. Van der Velde: "We moeten kritisch kijken naar wat er fout is gegaan, bijvoorbeeld rond de laatste lijsttrekkersverkiezing. Maar ook of we voldoende lering hebben getrokken uit eerdere verkiezingsnederlagen."

Niet overhaasten

"Als je kijkt naar de uitslagen van de laatste verkiezingen zien we dat DENK heel groot is geworden en dat ook de PVV weer kiezers heeft gewonnen. Blijkbaar slaat het verhaal van de Partij van de Arbeid, die staat voor binding met de samenleving, niet meer aan. Daar moeten we goed naar kijken en geen overhaaste keuzes maken."

Staatssecretaris Dijksma uit Enschede zie gisteravond tijdens een tv-interview dat er momenteel sprake is van een grote interne verdeeldheid over de koers van de Partij van de Arbeid en dat "de gifbeker nog lang niet leeg is".