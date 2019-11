Drie Roemenen op heterdaad betrapt bij inbraak schroothandel Kampen

Drie mannen zijn vrijdagavond op heterdaad betrapt bij de inbraak van een schroothandel aan de Installatieweg in Kampen. Een medewerker van het bedrijf was thuis beelden van de beveiligingscamera's aan het bekijken toen hij onbekende mannen op het terrein zag lopen.

De mannen hadden gereedschap en zakken bij zich die gevuld waren met koper.

Bosjes

Toen de politie ter plaatse kwam rende twee mannen weg in de richting van de Constructieweg. De mannen, 29 en 30 jaar oud, werden even later uit de bosjes geplukt door de agenten. Een van de mannen werd gebeten door een politiehond. De wond is later op het bureau behandeld.

De politie trof in de omgeving van de schroothandel een auto aan met een Duits kenteken. Na een uur stapte een onbekende man in de auto. Ook hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De drie aangehouden mannen zijn afkomstig uit Roemenië.