Derbykoorts stijgt, honderden fans bij laatste trainingen GA Eagles en PEC Zwolle

In Deventer en Zwolle neemt de derbykoorts steeds verder toe. Morgenmiddag treffen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle elkaar in de beladen IJsselderby. Bij beide clubs kwamen vanochtend enkele honderden supporters naar de laatste training.

Met vuurwerk, fakkels en gezang hoopten ze hun ploeg op scherp te zetten voor de wedstrijd van morgen.



De fans van Go Ahead Eagles deden dat op het trainingsveld naast de Adelaarshorst.

De supporters van PEC Zwolle moedigden hun ploeg aan vanaf de noordtribune in het eigen stadion.

Rivaliteit

De rivaliteit tussen de beide supportersgroepen is groot. Vannacht hebben supporters van Go Ahead Eagles elf poppen met shirts van PEC opgehangen aan een brug in Zwolle. In de nacht van donderdag op vrijdag hadden fans van PEC Zwolle graffiti gespoten op verkeersborden en wegen in Deventer.

Belangrijk duel

In de IJsselderby staat zondag niet alleen de prestige op het spel. Voor beide teams is het ook een belangrijk duel in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. Go Ahead Eagles is de hekkensluiter, maar bij een overwinning verkleint het de achterstand op PEC Zwolle - de nummer dertien van de eredivisie - tot vier punten.

Go Ahead Eagles - PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via Radio Oost.