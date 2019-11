HHC Hardenberg speelt diep in blessuretijd gelijk tegen Kozakken Boys

HHC Hardenberg leek na vijf minuten al op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Sargon Gouriye werd afgekeurd vanwege een overtreding. Na tien minuten spelen was het wel raak voor Gouriye. Een goede aanval van HHC werd door de aanvaller knap afgemaakt. Diezelfde Gouriye tekende binnen een half uur spelen ook voor zijn tweede van de dag. Op aangeven van Derian Reinders maakte hij 2-0. Lang kon HHC niet van de riante voorsprong genieten. In de 35e minuut bracht Everton Pires Tavares de spanning in de wedstrijd terug door van afstand de 2-1 binnen te schieten.



In de tweede helft wist HHC de voorsprong niet vast te houden. Een kwartier voor tijd was het Raily Ignacio die de bal in het doel van de thuisploeg werkte. Diezelfde Ignacio leek HHC vlak voor tijd nog meer pijn te doen door ook nog de 2-3 te maken. Diep in blessuretijd wist HHC alsnog een punt uit het vuur te slepen dankzij een eigen doelpunt van Kozakken Boys.



Door het punt komt HHC in punten op gelijke hoogte met TEC, maar de ploeg uit Tiel komt morgen nog in actie tegen AFC. Alleen Jong FC Twente heeft minder punten. De laatste twee degraderen direct uit de 2e Divisie.

