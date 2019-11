SC Genemuiden laat kans om dichter bij DOVO te komen liggen

SC Genemuiden heeft vanmiddag de kans laten liggen om de topper in de hoofdklasse B van DOVO te winnen en daardoor dichter bij die ploeg te komen in de stand. In Genemuiden werd het 1-4.

DOVO was vooraf de nummer twee met vijf punten en een duel meer dan Genemuiden, de nummer drie. De Overijsselse ploeg had dus op twee punten kunnen komen met een duel meer te spelen. De ploeg begon nog wel goed, want na zes minuten kwam het al op voorsprong via Jacco Riemens. Na ruim een kwartier maakte Serhat Koc echter alweer gelijk vanaf de stip. Na ruim een half uur maakte Joshua Patrick de 1-2 en dat was ook de ruststand.

Na rust ging Genemuiden op zoek naar de gelijkmaker, maar het doelpunt viel ruim twintig minuten voor het einde aan de andere kant. Opnieuw was het Patrick die scoorde. Tien minuten voor het einde maakte Koc zijn tweede en zorgde daarmee voor de beslissende 1-4. Dat was even later ook de eindstand.