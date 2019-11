Maarten Nijland klaar voor Dutch Masters of MTB

Het is een tocht van 200 kilometer, die start en finisht in het Sallandse Haarle, door zeven gemeenten voert en nog niet eerder in Overijssel is verreden.

Techniek

De Dutch Masters of Mountainbike. De inschrijving is met het maximale aantal van 750 deelnemers al weken gesloten. Maarten Nijland uit Rossum is erbij én ... klaar voor. 'Je conditie maar zeker ook je techniek moet optimaal zijn om aan deze tocht te kunnen deelnemen. Ik ben er klaar voor en heb ongelooflijk veel zin om morgen deze 'wedstrijd' te rijden.

Clinics

In het dagelijks leven runt Nijland een wielerhotel en geeft hij mountainbikeclinics. Hij weet als geen ander wat de deelnemers morgen tegen zullen komen. 'Het parcours is zwaar. Vorig jaar was de Drentse editie pittig maar de Overijsselse zal zwaarder zijn vanwege de hoogteverschillen. Deelnemers kunnen dit onderschatten', aldus Nijland.