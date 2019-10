Heracles Almelo onderuit op bezoek bij Sparta, Armenteros mist strafschop

Heracles moest het doen zonder aanvoerder Thomas Bruns, die door een hamstringblessure niet kon spelen. Sparta begon sterker aan het duel en de eerste mogelijkheid was ook voor de Rotterdammers. Dijkstra leek voor te zetten, maar de bal ging bijna het doel in. Castro tikte hem nog net tot hoekschop. Aan de andere kant kreeg Te Wierik een schietkans, maar moest het met links doen en raakte de bal verkeerd. Even later was het raak voor de thuisploeg. Sanusi schoot via het been van Hoogma de 1-0 binnen. Aan de andere kant mocht Armenteros aanleggen vanaf de stip, maar hij schoot zwak in en Kortsmit kon klem pakken. Breukers (van de lijn gehaald), Pelupessy (redding Kortsmit) en Gosens (net over) probeerden met schoten nog de gelijkmaker te scoren, maar de ruststand was 1-0.

Kort na rust leek de doorgebroken Armenteros te worden neergehaald, maar Nijhuis liet doorspelen. Aan de andere kant kreeg Sparta in de tegenaanval wel een vrije trap en daaruit kopte Pusic de 2-0 binnen. Ruim een kwartier voor het einde was het duel beslist. Brogno zette voor en vond Pusic. Die maakte zijn tweede van de avond en de 3-0 voor Sparta. In de slotfase zorgde Pelupessy met een fraaie treffer nog voor de 3-1, maar verder kwam Heracles niet.

Ondanks de nederlaag blijft Heracles tiende in de stand van de eredivisie. Het blijft op 31 punten staan uit 27 gespeelde wedstrijden. Sparta is door de zege de Almelose ploeg tot op drie punten genaderd.

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 3-1

1-0 Sanusi (29)

2-0 Pusic (53)

3-0 Pusic (73)

3-1 Pelupessy (89)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Gosens, Sanusi, Kuwas, Breukers, Dijkstra

Bijzonderheid: Armenteros mist strafschop (36)

Sparta Rotterdam: Kortsmit; Dumfries, Van Drongelen, Breuer, Floranus; Sanusi, Dijkstra, Van Moorsel; Cabral (Verhaar/71), Pusic (El Azzouzi/88), Brogno (Goodwin/83).

Heracles Almelo: Castro; Breukers, Te Wierik, Pröpper (Darri/57), Hoogma, Gosens; Pelupessy, Duarte (Niemeijer/71); Kuwas, Armenteros, Peterson (Navratil/87).