Heren Het Ravijn verliezen in laatste seconde, zege voor dames

De waterpoloheren van Het Ravijn hebben vanavond een vervelende nederlaag geleden in eigen huis. In een spannende wedstrijd ging de ploeg in de laatste seconde met 12-11 onderuit tegen ZPC Amersfoort.

De ploegen zaten qua niveau dicht bij elkaar en dat werd ook in de score uitgedrukt. Bij rust was het verschil slechts een punt: 5-4 voor Het Ravijn. Amersfoort wist bij 6-8 twee punten voorsprong te pakken, maar even later was het 9-8 voor de thuisploeg. Amersfoort kwam ook op 9-10, maar na een 11-10 stand was het kort voor het einde 11-11. In een laatste man meer situatie wist Amersfoort nog te scoren en werd het dus 11-12. Het Ravijn is nog niet zeker van de play-offs, maar de kans is erg groot dat die wel gehaald worden.

Zege vrouwen

De vrouwen van Het Ravijn wonnen in eigen huis met 11-8 van De Zaan. Lieke Klaassen werd topscorer met zes treffers. De dames staan, met nog twee duels te spelen, op plek zes in de stand. Dat is waarschijnlijk ook de plek waarop de ploeg uit Nijverdal de play-offs in gaat.