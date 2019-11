Politie lost waarschuwingsschoten na wilde achtervolging in Almelo; drie mannen opgepakt

De politie zette de achtervolging in toen de bestuurder van de auto een stopteken negeerde. Het kenteken van de VW Golf stond geregistreerd bij de politie.

Uitgaanspubliek

De bestuurder, een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zonder geldig rijbewijs, veroorzaakte levensgevaarlijke situaties door met hoge snelheid dwars door het centrum te rijden, waar veel uitgaanspubliek op de been was. De politie besloot met het oog op de veiligheid gas terug te nemen, maar zette de achtervolging weer vol in richting de wijk De Riet.

Ravage

De achtervolgde auto ramde zeker vijf geparkeerde auto's en richtte een ravage aan. De auto ramde plotseling in de achteruit een politieauto, in een poging de agenten van zich af te schudden. Op een verkeersdrempel verloor de automobilist de macht over het stuur. Hij probeerde lopend te ontkomen, maar werd na meerdere waarschuwingsschoten gepakt door agenten. Twee inzittenden van 19 en 21 jaar uit Sibculo en Vroomshoop werden direct gearresteerd.

Partij drugs in de auto

In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs. Bij de bestuurder is een bloedproef afgenomen. De bestuurder had nog vijftig dagen gevangenisstraf open staan