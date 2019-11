Zwolse bewoners en ondernemers ontevreden over modeconcern Zara

De komst van modeketen Zara is een uitkomst voor ondernemend Zwolle, maar een drama voor een aantal bewoners en ondernemers in de Mandjesstraat.

Dat komt omdat ze aan de achterkant van hun panden volledig ingebouwd worden door een uitbouw van Zara waarover ze totaal niet geïnformeerd zijn. GroenLinks heeft de kwestie inmiddels in de raad aangekaart.

GroenLinks trekt zich het lot van de bewoners en gedupeerde bedrijven aan. De fractie is verbaasd over de gang van zaken en noemt het optreden van de gemeente in deze kwestie ronduit slecht. Raadslid Michiel van Harten is van mening dat er beter met bewoners en pand eigenaren gecommuniceerd had moeten worden.

"Het leefgenot van de bewoners is enorm aangetast, ik schrik ervan dit had ook anders gekund", zegt Van Harten. "Ik ben ervan overtuigd dat de uitbouw ook een paar meter naar achter geplaatst had kunnen worden.

Het raadslid zegt nog geen duidelijkheid te hebben: "Mijn vragen over de gang van zaken moeten nog door de wethouder beantwoord worden, maar zoals ik er nu tegen aankijk is dit onbehoorlijk gegaan."

Omwonenden kijken uit op blinde muur

Eén van de gedupeerde bewoners is Edwin Durekamp, die de privacy op zijn dakterras volledig in rook ziet opgaan. De muur van de uitbouw van Zara grenst pal aan zijn terras en haalt licht uit de woning. "Bij mij komt de muur halverwege mijn terras, maar mijn buren zijn volledig ingebouwd. Dit is schandalig", zegt Durekamp.

"De plannen voor de bouw van de uitbouw zijn niet aan ons belanghebbenden bekend gemaakt bij de presentatie van de nieuwbouwplannen. Pas op een later tijdstip is er via internet een verbouwing aangekondigd, niet wetende dat er zo'n enorme kolos tegen onze woningen aangebouwd zou worden." aldus de bewoner.

Schadecompensatie voor bewoners

Hij huurt de woning van pand eigenaar Gert Exoo die ook ontstemd is over de gang van zaken. Ik heb in de Mandjesstraat vier panden naast elkaar, met daarin een aantal winkels en wooneenheden. De gemeente heeft ook mij niet geïnformeerd omdat ze zogenaamd niet wisten dat ik de eigenaar ben. Een aantal van de wooneenheden hebben nog amper 20 tot 30 centimeter uitzicht. Voor de rest kijken ze tegen een blinde muur aan. Ik verwacht niet dat de nieuwbouw nog afgebroken wordt maar een schadecompensatie voor de bewoners is hier zeker op zijn plaats", aldus Exoo.

Zwolle verdient tik over de vingers

"Ik moet tegenwoordig overdag de hele tijd het licht aan doen, zo donker is het in mijn woning geworden", zegt Edwin Durekamp. "De gemeente Zwolle heeft de belangen van omwonenden geschaad en verdient hiervoor een flinke tik over de vingers."

Hij krijgt bijval van GroenLinks-raadslid Michiel van Harten: "ook mijn inzet is dat we hiervan leren, zo ga je niet met de belangen van je burgers om."