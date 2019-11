Overvaller supermarkt Borne vluchtte mogelijk in gestolen sportauto

De man die gisteravond een gewapende overval pleegde op een supermarkt in Borne is nog steeds spoorloos. De politie vermoedt dat de man na de overval is gevlucht in een sportauto die eerder die dag was gestolen in Enschede.

De Plus aan de Oude Hengeloseweg werd gisteravond rond half acht overvallen. De gewapende overvaller dwong de caissière geld en sigaretten te geven. Daarna rende hij naar buiten en stapte hij in een donkerkleurige auto. De politie vermoedt dat de auto een BMW Z4 met het kenteken 2-KPH-93 is. Die auto werd zaterdagochtend gestolen aan de Tegelerweg in Enschede.



De overvaller droeg donkere kleding, een muts tot over zijn wenkbrauwen en hij had een sjaal voor zijn mond. De man had een zwarte tas bij zich met daarin mogelijk een luchtbuks. Na de overval reed de auto weg richting Hengelo.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die bijzonderheden hebben gezien die mogelijk te maken hebben met deze overval. Ook mensen die de gestolen BMW in de omgeving van Borne hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.