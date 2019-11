Duits baalt na nederlaag: "We hebben er alles aan gedaan"

"Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben", reageert de middenvelder tegenover RTV Oost. "Of het goed genoeg was? Dat niet. We begonnen goed, alleen twee minuten later lag hij er alweer bij ons in. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Je kon zien dat we graag wilden. Het enthousiasme spatte er af, maar het vernuft ontbrak een beetje. Zij hebben de beste kansen gehad. Theo (Zwarthoed, red.) redde een aantal keren goed. Uiteindelijk is op de uitslag weinig af te dingen."

Go Ahead Eagles kreeg zelf nauwelijks mogelijkheden om te scoren. "We hebben bijna geen kansen gecreëerd. Wel wat gevaarlijke situaties, maar bijna geen kansen", beaamt Duits. PEC Zwolle werd in de omschakeling vaak gevaarlijk na balverlies van Go Ahead Eagles. "Vaak als wij een corner of een ingooi hadden, komt er een kans aan onze eigen kant. Hoe dat kan? Al sla je me dood. Ik denk dat de organisatie gewoon beter moet als de bal eruit valt, want blijkbaar valt-ie elke keer bij hen. Het kan niet zo zijn dat elke corner of ingooi voor ons een kans tegen wordt."